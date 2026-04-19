  Анатолий Трубин отразил 6-й пенальти в составе Бенфики
19 апреля 2026, 21:24 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:26
Анатолий Трубин отразил 6-й пенальти в составе Бенфики

Против каких команд это удавалось сделать украинскому голкиперу?

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отразил 6-й пенальти в составе «орлов».

Произошло это в матче 30-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на выезде играет против Спортинга.

По этому поводу вспомним все команды, против которых украинец отбивал пенальти в составе лиссабонцев.

Отбитые Анатолием Трубиным пенальти в составе Бенфики

  • 2 – Каза Пия
  • 1 – Портимоненсе
  • 1 – Визела
  • 1 – Эштурил
  • 1 – Спортинг
Комментарии 0
