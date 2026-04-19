Анатолий Трубин отразил 6-й пенальти в составе Бенфики
Против каких команд это удавалось сделать украинскому голкиперу?
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отразил 6-й пенальти в составе «орлов».
Произошло это в матче 30-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на выезде играет против Спортинга.
По этому поводу вспомним все команды, против которых украинец отбивал пенальти в составе лиссабонцев.
Отбитые Анатолием Трубиным пенальти в составе Бенфики
- 2 – Каза Пия
- 1 – Портимоненсе
- 1 – Визела
- 1 – Эштурил
- 1 – Спортинг
Trubin defendeu um penalti pela 6.ª vez ao serviço do 🦅 Benfica - todos na Liga 🇵🇹— Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026
⚠ Esta época, Trubin já tinha defendido um penalti, frente ao Casa Pia - na sequência do lance, Tomás Araújo marcou na própria baliza pic.twitter.com/zPWhSGNpTJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле
Оливер не считает Джошуа фаворитом в бою с Фьюри