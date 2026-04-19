19 апреля «Астон Вилла» и «Сандерленд» выдали невероятный поединок в 33 туре Английской Премьер-лиги.

Команды на «Вилла Парк» забили семь мячей, удержав интригу до последней секунды.

Хозяева за 46 минут забили три мяча, автором которых стал Олли Уоткинс. Гости ограничились лишь одним голом в первом тайме.

Камбэк «черных кошек» стартовал мгновенно: гости забили дважды за две минуты, чем шокировали хозяев.

Решающий гол был забит на 90+3-й минуте, победу «Астон Вилле» принёс Тэмми Абрахам.

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля

«Астон Вилла» – «Сандерленд» – 4:3

Голы: Уоткинс, 2, 36, Роджерс, 46, Абрахам, 90+3 – Ригг, 9, Хьюм, 86, Исидор, 87

