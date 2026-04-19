Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Сандерленд – 4:3. Дубль и гол на 90+3. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.04.2026 16:00 – FT 4 : 3
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:36
50
0

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

50
0
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля «Астон Вилла» и «Сандерленд» выдали невероятный поединок в 33 туре Английской Премьер-лиги.

Команды на «Вилла Парк» забили семь мячей, удержав интригу до последней секунды.

Хозяева за 46 минут забили три мяча, автором которых стал Олли Уоткинс. Гости ограничились лишь одним голом в первом тайме.

Камбэк «черных кошек» стартовал мгновенно: гости забили дважды за две минуты, чем шокировали хозяев.

Решающий гол был забит на 90+3-й минуте, победу «Астон Вилле» принёс Тэмми Абрахам.

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля

«Астон Вилла» – «Сандерленд» – 4:3

Голы: Уоткинс, 2, 36, Роджерс, 46, Абрахам, 90+3 – Ригг, 9, Хьюм, 86, Исидор, 87

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вильзон Изидор (Сандерленд), асcист Энцо Ле Фе.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Трэй Хьюм (Сандерленд).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Олли Уоткинс.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Йен Матсен.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Ригг (Сандерленд), асcист Ноа Садики.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Джон МакГинн.
По теме:
Будучност при активном участии Ковляра разгромила Клуж-Напоку
Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом
Эрлинг ХОЛАНД: «Он сегодня играл, как Каннаваро»
Сандерленд Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тэмми Абрахам Морган Роджерс Олли Уоткинс Зиан Флемминг Вилсон Исидор видео голов и обзор
Андрей Витренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Футбол | 19 апреля 2026, 20:24 8
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул

Мюнхенцы одержали волевую победу

Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 3
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Бущан покинет «Полесье»

Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 19.04.2026, 21:42
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Футбол | 18.04.2026, 22:01
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 5
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 20
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 36
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем