Астон Вилла – Сандерленд – 4:3. Дубль и гол на 90+3. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
19 апреля «Астон Вилла» и «Сандерленд» выдали невероятный поединок в 33 туре Английской Премьер-лиги.
Команды на «Вилла Парк» забили семь мячей, удержав интригу до последней секунды.
Хозяева за 46 минут забили три мяча, автором которых стал Олли Уоткинс. Гости ограничились лишь одним голом в первом тайме.
Камбэк «черных кошек» стартовал мгновенно: гости забили дважды за две минуты, чем шокировали хозяев.
Решающий гол был забит на 90+3-й минуте, победу «Астон Вилле» принёс Тэмми Абрахам.
Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19 апреля
«Астон Вилла» – «Сандерленд» – 4:3
Голы: Уоткинс, 2, 36, Роджерс, 46, Абрахам, 90+3 – Ригг, 9, Хьюм, 86, Исидор, 87
Видео голов и обзор матча:
События матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенцы одержали волевую победу
Бущан покинет «Полесье»