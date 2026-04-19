  Астон Вилла – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
19.04.2026 16:00
19 апреля 2026, 11:02
Астон Вилла – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 апреля в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 19 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Астон Вилла

Несмотря на провалившееся начало сезона, в целом бирмингемцы демонстрируют довольно неплохие результаты. После 32 матчей Премьер-лиги на балансе коллектива есть 55 зачетных пунктов, которые на данный момент позволяют ему находиться на 4 месте общего зачета. Расстояние от 6-й позиции, которая не позволит сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, на данный момент составляет 7 очков. В национальном кубке «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» и квалифицировалась в 1/16 финала, где уступила «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

В Лиге Европы англичане также впечатляют – коллектив уже смог квалифицироваться в полуфинал, одолев на своем пути «Лилль» и «Болонью». На стадии 1/2 виллианы будут играть против «Ноттингема».

Новички чемпионата также удивляют своими результатами. После 32 матчей чемпионата Англии на балансе «черных кошек» есть 46 очков, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от того же топ-6 небольшое – всего 2 балла.

В Кубке Англии «Сандерленд» обыграл «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала. Однако на этой стадии команда неожиданно уступила перволиговый «Порт Вейл» со счетом 1:0.

Личные встречи

За последние 7 лет коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» в последних 5-х матчах одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.
  • Только в 1/6 предыдущих поединков «Сандерленда» было забито больше 2.5 гола.
  • «Сандерленд» проиграл только в 1/5 предыдущих выездных поединков.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.48 по линии БК betking.

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
