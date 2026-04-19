Миколенко узнал оценку за проигранное мерсисайдское дерби в АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко получил оценку за свой перформанс в домашнем матче 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Виталий отдал все силы за 90 минут матча, но сохранить ворота в неприкосновенности ему не удалось – 1:2 в пользу «красных».

Статистический портал SofaScore оценил игру Виталия на 6.9, что есть третьим лучшим баллом среди защитников «Эвертона».

Игроком матча был признан полузащитник хозяев Кирнан Дьюсбери-Холл, который отдал голевую передачу на Бету.

В «Ливерпуле» лучшим футболистом стал Мохамед Салах – автор первого гола в матче.

Читайте также: Ван Дейк забил один из самых поздних победных голов в истории АПЛ

Оценки матча «Эвертон» – «Ливерпуль» от SofaScore