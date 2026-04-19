  4. Миколенко узнал оценку за проигранное мерсисайдское дерби в АПЛ
19 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко получил оценку за свой перформанс в домашнем матче 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Виталий отдал все силы за 90 минут матча, но сохранить ворота в неприкосновенности ему не удалось – 1:2 в пользу «красных».

Статистический портал SofaScore оценил игру Виталия на 6.9, что есть третьим лучшим баллом среди защитников «Эвертона».

Игроком матча был признан полузащитник хозяев Кирнан Дьюсбери-Холл, который отдал голевую передачу на Бету.

В «Ливерпуле» лучшим футболистом стал Мохамед Салах – автор первого гола в матче.

Оценки матча «Эвертон» – «Ливерпуль» от SofaScore

Салах остановился в одном результативном действии от рекорда Джеррарда
ВИДЕО. Очень важный гол. Холанд вывел Ман Сити вперед в игре с Арсеналом
Ван Дейк забил один из самых поздних победных голов в истории АПЛ
Андрей Витренко Sport.ua
Барселона вознаградит украинского вундеркинда профессиональным контрактом
Футбол | 19 апреля 2026, 18:15 0
Барселона вознаградит украинского вундеркинда профессиональным контрактом
Барселона вознаградит украинского вундеркинда профессиональным контрактом

Артем Рыбак – потенциальная звездочка «Барселоны»

Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Футбол | 19 апреля 2026, 11:34 3
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину

Сливочные уже контактируют с немецким тренером

Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19.04.2026, 08:34
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18.04.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Популярные новости
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 20
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
