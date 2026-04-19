Барселона вознаградит украинского вундеркинда профессиональным контрактом

«Барселона» готовит профессиональный контракт 16-летнему украинскому футболисту Артему Рыбаку, который впечатляет своей игрой в «Ла Масии», академии «сине-гранатовых». Он легко адаптировался к философии Йохана Кройфа и методикам тренировок. Иерархия клуба рассматривает его как перспективного игрока, способного стать особенным для первого состава.

Рыбак играет на нескольких позициях, включая позиции ложной девятки и вингера. Однако руководство клуба ожидает, что Артем закрепится на позиции центрального полузащитника, где его технические способности проявляются наиболее ярко. Его левая нога и тактический ум впечатляют тренеров на всех уровнях академии. Рыбака также иногда задействуют в матчах команд старшего возраста, где он также не теряется и здорово выглядит.

Артем Рыбак мог радовать своей игрой болельщиков на украинских стадионах, но из-за войны воспитанник «Шахтера» четыре года назад оказался в академии «Барселоны».