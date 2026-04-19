  4. «Просто вау». Реакция тренера Реала Сосьедад на победу в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеллегрино Матараццо

Тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо поделился эмоциями после победы в Суперкубке Испании над мадридским «Атлетико».

Основное и дополнительное время завершилось вничью (2:2), поэтому команды разыграли трофей в серии пенальти. Подопечные Матараццо оказались точнее соперника – 4:3 по пенальти.

«Это ощущение – просто вау. Это произошло, мы это сделали, мы это сделали. Если вспомнить все матчи, которые мы провели, каждый из них был особенным с тех пор, как я пришел, и, думаю, мы завершили все очень особенной игрой.

Я очень благодарен за возможность быть тренером этого клуба, очень-очень благодарен. Стать частью его истории – это, конечно, нечто особенное. И я также очень благодарен этой команде, этим игрокам, этому штабу, этому клубу. Это результат нашей совместной работы на протяжении последних недель.

Надеюсь, мы сохраним амбиции, ведь впереди еще семь матчей в Ла Лиге, и мы можем добиться большего. Я еще не закончил своё дело, и надеюсь, что мы еще не закончили», – сказал Пеллегрино.

По теме:
Коуч Карпат: «Жаль, что Украина должна проходить через такую ​​ситуацию»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Врач посоветовал заменить этого футболиста»
Федык объяснил поражение от Кривбасса, за которое Козловский уничтожил Рух
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 1
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19 апреля 2026, 09:30 19
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Футбол | 19.04.2026, 16:03
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Футбол | 19.04.2026, 10:06
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Футбол | 19.04.2026, 04:32
Це ВАУ любиме слово -паразит комента Волочая, який колись закликав їхати в кацапстанську маскву і підтримувати рашистсько-путінську пропаганду. Говорив він тоді  виключно на язікє, так як вважав, що українська мова меншовартісна. А тепер перевзувся в повітрі. Ждуни, вони всі такі.
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
