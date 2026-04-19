«Просто вау». Реакция тренера Реала Сосьедад на победу в Кубке Испании

Тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо поделился эмоциями после победы в Суперкубке Испании над мадридским «Атлетико».

Основное и дополнительное время завершилось вничью (2:2), поэтому команды разыграли трофей в серии пенальти. Подопечные Матараццо оказались точнее соперника – 4:3 по пенальти.

«Это ощущение – просто вау. Это произошло, мы это сделали, мы это сделали. Если вспомнить все матчи, которые мы провели, каждый из них был особенным с тех пор, как я пришел, и, думаю, мы завершили все очень особенной игрой.

Я очень благодарен за возможность быть тренером этого клуба, очень-очень благодарен. Стать частью его истории – это, конечно, нечто особенное. И я также очень благодарен этой команде, этим игрокам, этому штабу, этому клубу. Это результат нашей совместной работы на протяжении последних недель.

Надеюсь, мы сохраним амбиции, ведь впереди еще семь матчей в Ла Лиге, и мы можем добиться большего. Я еще не закончил своё дело, и надеюсь, что мы еще не закончили», – сказал Пеллегрино.