  4. ЮКСА – Виктория – 1:1. Упущенная победа. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 16:26 |
ЮКСА вела в счете, но пропустила в конце матча

В воскресенье, 19 апреля, в Буче состоялся матч 24-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА и «Виктория» обменялись голами и разделили очки.

Команды действовали активно, обменивались атаками, но первыми забили хозяева поля. На 33-й минуте Никита Сытников подобрал мяч в штрафной и вывел ФК ЮКСА вперед.

Увеличить преимущество ЮКСА не смогла. А вот «Виктории» в конце матча удалось спастись от поражения. На 90-й минуте Александр Васильев сравнял счет.

Первая лига. 24-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 19 апреля

ЮКСА (Тарасовка) – «Виктория» (Сумы) – 1:1

Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Виктория Сумы).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
