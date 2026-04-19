Не удержали победу. ЮКСА потеряла очки, пропустив в конце матча
Поединок ЮКСА – «Виктория» Сумы завершился со счетом 1:1
В воскресенье, 19 апреля, в Буче состоялся матч 24-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА принимал сумскую «Викторию».
Команды обменивались атаками, но забить удалось хозяевам поля. На 33-й минуте Никита Сытников подобрал мяч в штрафной и вывел ФК ЮКСА вперед.
Увеличить преимущество ЮКСА не смогла. А вот «Виктории» удалось спастись от поражения. На 90-й минуте Александр Васильев сравнял счет.
Первая лига. 24-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 19 апреля
ЮКСА (Тарасовка) – «Виктория» (Сумы) – 1:1
Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90
