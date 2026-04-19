Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Не удержали победу. ЮКСА потеряла очки, пропустив в конце матча
Первая лига
ЮКСА
19.04.2026 13:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 15:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 15:15
62
0

Не удержали победу. ЮКСА потеряла очки, пропустив в конце матча

Поединок ЮКСА – «Виктория» Сумы завершился со счетом 1:1

В воскресенье, 19 апреля, в Буче состоялся матч 24-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА принимал сумскую «Викторию».

Команды обменивались атаками, но забить удалось хозяевам поля. На 33-й минуте Никита Сытников подобрал мяч в штрафной и вывел ФК ЮКСА вперед.

Увеличить преимущество ЮКСА не смогла. А вот «Виктории» удалось спастись от поражения. На 90-й минуте Александр Васильев сравнял счет.

Первая лига. 24-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 19 апреля

ЮКСА (Тарасовка) – «Виктория» (Сумы) – 1:1

Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Виктория Сумы).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем