Колос планирует переманить ключевого игрока другого клуба УПЛ

Ковалевский Колос планирует усилить защитное звено первой команды, подписав опытного защитника в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство Колоса уже вступило в переговоры с защитником «Вереса» Романом Гончаренко. «Волки» тоже постараются продлить соглашение с футболистом.

Контракт Романа Гончаренко действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Роман отыграл за «волков» в 19 матчах, не отличившись результативными действиями.