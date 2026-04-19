Украина. Премьер лига19 апреля 2026, 11:16 |
Колос планирует переманить ключевого игрока другого клуба УПЛ
Роман Гончаренко может сменить клубную прописку
19 апреля 2026, 11:16 |
32
0
Ковалевский Колос планирует усилить защитное звено первой команды, подписав опытного защитника в летнее трансферное окно.
По информации источника, руководство Колоса уже вступило в переговоры с защитником «Вереса» Романом Гончаренко. «Волки» тоже постараются продлить соглашение с футболистом.
Контракт Романа Гончаренко действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Роман отыграл за «волков» в 19 матчах, не отличившись результативными действиями.
