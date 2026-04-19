Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси повторил клубный антирекорд в АПЛ 1998 года
Англия
19 апреля 2026, 10:06
Челси повторил клубный антирекорд в АПЛ 1998 года

В четырех матчах подряд лондонцы потерпели поражение, при этом не забив ни одного гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Челси проиграл в четвертом матче АПЛ подряд, не забив ни одного гола в ворота соперников.

В этот раз это произошло в 33-м туре в домашней игре против Манчестер Юнайтед (0:1).

Последние 4 матча Челси в АПЛ

  • Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • Челси – Манчестер Сити – 0:3
  • Эвертон – Челси – 3:0
  • Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1

Последний раз подобная проигрышная серия Челси без забитых мячей в АПЛ была зафиксирована еще в начале 1998 года (более 28 лет назад):

  • Челси – Астон Вилла – 0:1
  • Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • Лестер Сити – Челси – 2:0
  • Арсенал – Челси – 2:0
По теме:
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Схоже, що скоро у Челсі буде новий тренер
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем