Челси повторил клубный антирекорд в АПЛ 1998 года
В четырех матчах подряд лондонцы потерпели поражение, при этом не забив ни одного гола
Челси проиграл в четвертом матче АПЛ подряд, не забив ни одного гола в ворота соперников.
В этот раз это произошло в 33-м туре в домашней игре против Манчестер Юнайтед (0:1).
Последние 4 матча Челси в АПЛ
- Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
- Челси – Манчестер Сити – 0:3
- Эвертон – Челси – 3:0
- Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1
Последний раз подобная проигрышная серия Челси без забитых мячей в АПЛ была зафиксирована еще в начале 1998 года (более 28 лет назад):
- Челси – Астон Вилла – 0:1
- Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
- Лестер Сити – Челси – 2:0
- Арсенал – Челси – 2:0
Chelsea have lost four Premier League games in a row without scoring a goal for the first time in over 28 years. 🤯— Squawka (@Squawka) April 18, 2026
◎ 0-1 vs. Newcastle
◎ 3-0 vs. Everton
◎ 0-3 vs. Man City
◎ 0-1 vs. Man United
8 conceded, 0 scored. pic.twitter.com/A0JVXVqspm
