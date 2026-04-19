Челси повторил клубный антирекорд в АПЛ 1998 года

Челси проиграл в четвертом матче АПЛ подряд, не забив ни одного гола в ворота соперников.

В этот раз это произошло в 33-м туре в домашней игре против Манчестер Юнайтед (0:1).

Последние 4 матча Челси в АПЛ

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1

Челси – Манчестер Сити – 0:3

Эвертон – Челси – 3:0

Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1

Последний раз подобная проигрышная серия Челси без забитых мячей в АПЛ была зафиксирована еще в начале 1998 года (более 28 лет назад):

Челси – Астон Вилла – 0:1

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1

Лестер Сити – Челси – 2:0

Арсенал – Челси – 2:0