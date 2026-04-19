Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси забил 904-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?
Major League Soccer
19 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:52
ВИДЕО. Месси забил 904-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?

Лионель удачно начал матч против «Колорадо Рэпидс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отметился 904-м голом в карьере.

Аргентинец вышел в стартовом составе на матч против «Колорадо Рэпидз» и уже на 18-й минуте открыл счет.

В спокойном стиле Лионель реализовал пенальти и забил свой седьмой мяч в сезоне.

Месси постепенно приближается к новым бомбардирским вершинам, однако до своего вечного соперника Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету португальца 968 голов.

Лионель Месси Интер Майами Колорадо Рэпидс Major League Soccer (MLS) пенальти
Андрей Витренко
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем