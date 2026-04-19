ВИДЕО. Месси забил 904-й гол в карьере. Сколько осталось до Роналду?
Лионель удачно начал матч против «Колорадо Рэпидс»
Легендарный нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отметился 904-м голом в карьере.
Аргентинец вышел в стартовом составе на матч против «Колорадо Рэпидз» и уже на 18-й минуте открыл счет.
В спокойном стиле Лионель реализовал пенальти и забил свой седьмой мяч в сезоне.
Месси постепенно приближается к новым бомбардирским вершинам, однако до своего вечного соперника Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету португальца 968 голов.
Never in doubt for Leo Messi.— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
The perfect start for @InterMiamiCF at Mile High!
