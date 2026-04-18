ФОТО. Тьерри Анри может выйти в ринг против легенды бокса

Тьерри Анри предложили провести выставочный бой после того, как он показал свою отличную физическую форму в соцсетях.

48-летний экс-игрок «Арсенала» опубликовал видео тренировок и фото торса, чем привлек внимание. На это отреагировал Рой Джонс-младший, заявив, что готов рассмотреть бой при подходящем гонораре.

«Если деньги будут правильными – почему бы и нет? Это могло бы мотивировать меня снова набрать форму», – отметил 57-летний боксер.

Джонс считается одним из самых доминирующих боксеров в истории, становился чемпионом мира в нескольких весовых категориях и завершил карьеру в 2023 году.

Анри завершил карьеру в 2014-м, выступая за «Нью-Йорк Ред Булл»з, и ранее играл за «Монако», «Ювентус», «Арсенал» и «Барселону».