Месси вытащил из тюрьмы легендарного обладателя Золотого мяча
Роналдиньо рассказал историю, связанную с Месси
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо откровенно рассказал об одном из самых тяжелых периодов в своей жизни после завершения карьеры.
Экс-игрок «Барселоны», выигравший «Золотой мяч» в 2005 году, признался, что арест в Парагвае стал для него настоящим ударом – особенно учитывая то, что еще 15 лет назад он находился на вершине мирового футбола.
«Мое задержание в Парагвае – это худший момент в жизни. Я оказался в ситуации, которой не ожидал и в которой, как считаю, не был виноват», – поделился бразилец.
Также он подтвердил информацию о помощи со стороны бывшего партнера по команде — Лионеля Месси. По словам бразильца, именно аргентинец помог с залогом, когда тот оказался в сложной ситуации.
«Когда Месси помог мне выйти из тюрьмы, я переживал очень тяжелый период. Позже я лично поблагодарил его, и он подарил мне футболку с автографами», – рассказал Роналдиньо.
Напомним, оба футболиста вместе выступали за «Барселону» и выиграли ряд трофеев, в частности Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
