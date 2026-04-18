Украина. Премьер лига
Тимур БУТЕНКО: «Это бойцовая команда, которая любит играть очень жестко»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Руха»

ФК Кривбасс. Тимур Бутенко

Полузащитник «Кривбасса» Тимур Бутенко поделился своими ожиданиями от матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».

– Тимур, в этом сезоне за «Кривбасс» ты еще не играл, но регулярно попадаешь в заявку. Насколько чувствуешь доверие тренерского штаба сейчас?

– Очень чувствую, и за это благодарен тренерам. Когда я буду готов на сто процентов, я считаю, что тренер даст мне шанс.

– Расскажи о подготовке к игре с «Рухом». Какой игры ожидаешь?

– Это боевая команда, которая любит играть в очень жесткий футбол. Мы всегда готовимся в УПЛ к тяжелым матчам. Но для нас важно выигрывать каждую игру – это наша цель.

– Над какими аспектами игры работаешь больше всего в последнее время?

– Тренируемся, как всегда, в высоком темпе. Стараюсь совершенствовать все свои качества, но сейчас, так как играю больше на позиции защитника, стараюсь оттачивать и моменты с игрой в обороне.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Кривбасс - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
