Тимур БУТЕНКО: «Это бойцовая команда, которая любит играть очень жестко»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Руха»
Полузащитник «Кривбасса» Тимур Бутенко поделился своими ожиданиями от матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».
– Тимур, в этом сезоне за «Кривбасс» ты еще не играл, но регулярно попадаешь в заявку. Насколько чувствуешь доверие тренерского штаба сейчас?
– Очень чувствую, и за это благодарен тренерам. Когда я буду готов на сто процентов, я считаю, что тренер даст мне шанс.
– Расскажи о подготовке к игре с «Рухом». Какой игры ожидаешь?
– Это боевая команда, которая любит играть в очень жесткий футбол. Мы всегда готовимся в УПЛ к тяжелым матчам. Но для нас важно выигрывать каждую игру – это наша цель.
– Над какими аспектами игры работаешь больше всего в последнее время?
– Тренируемся, как всегда, в высоком темпе. Стараюсь совершенствовать все свои качества, но сейчас, так как играю больше на позиции защитника, стараюсь оттачивать и моменты с игрой в обороне.
Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времени.
Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времені.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
