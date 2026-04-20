Шовковский получил официальное предложение возглавить команду

Известный украинский тренер и бывший вратарь Александр Шовковский рассказал, что получил предложение возглавить команду после ухода из «Динамо».

«Для меня важно не просто тренировать команду, а строить систему – команду единомышленников, тренерский штаб, который разделяет мое видение и усиливает его.

Были ли предложения? Да, были. И не одно. Но мне нужно было время – чтобы восстановиться, переосмыслить опыт, сделать выводы и двигаться дальше уже с четким пониманием и новой энергией. Работа без перерыва на таком уровне требует больших ресурсов – и физических, и ментальных», – сказал Шовковский.