Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера

Легендарный вратарь Александр Шовковский рассказал о неожиданном предложении от владельца «Шахтера» Рината Ахметова в 2008 году.

По словам Шовковского, во время отдыха в ресторане перед стартом чемпионата Европы он случайно встретил Ахметова. Во время разговора владелец «горняков» упомянул, что хотел бы создать команду-конкурента и приглашал трех игроков, среди которых был и он, голкипер «Динамо» Киев.

«Я сказал: «Ринат Леонидовичу, при всем уважении, как вы себе это представляете? Это невозможно». Ахметов ответил, что это возможно и что предложение могло бы быть таким, от которого невозможно отказаться. Однако конкретного предложения я так и не получил – остался лишь разговор», – сказал Шовковский.