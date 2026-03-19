Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легендарный вратарь Александр Шовковский рассказал о неожиданном предложении от владельца «Шахтера» Рината Ахметова в 2008 году.

По словам Шовковского, во время отдыха в ресторане перед стартом чемпионата Европы он случайно встретил Ахметова. Во время разговора владелец «горняков» упомянул, что хотел бы создать команду-конкурента и приглашал трех игроков, среди которых был и он, голкипер «Динамо» Киев.

«Я сказал: «Ринат Леонидовичу, при всем уважении, как вы себе это представляете? Это невозможно». Ахметов ответил, что это возможно и что предложение могло бы быть таким, от которого невозможно отказаться. Однако конкретного предложения я так и не получил – остался лишь разговор», – сказал Шовковский.

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя было расслабляться»
Лига конференций. Определены 3 участника 1/4 финала: фиалки задачу решили
ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове, где сыграют против Леха
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19 марта 2026, 07:55 23
Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации

Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 19 марта 2026, 11:10 37
Определены полуфинальные пары национального кубка

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19.03.2026, 06:23
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо
Футбол | 19.03.2026, 16:25
Йожеф Сабо предсказал точный счёт матча Шахтера в еврокубке
Футбол | 19.03.2026, 19:50
Комментарии 2
Burevestnik
ці замітки Олійченка про Шовковського,
схоже як ота бабця згадала як дівкою була...
Phoenyx86
По заголовку зрозумів що це стаття Олійченка
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
