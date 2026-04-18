Нули в Хмельницком. Подолье и Чернигов разделили очки

В субботу, 18 апреля, в Хмельницком состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Подолье» и «Чернигов» сыграли вничью 0:0.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Подолье» идет на 15-м месте, «Чернигов» занимает 12-ю позицию.

Команды действовали осторожно и много моментов для взятия ворот не создавали. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Во втором тайме характер игры не изменился. У «Подолья» был шанс вырвать победу, но на 89-й минуте Даниил Сербинов не попал в ворота.

