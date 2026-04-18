Украина. Первая лига
18 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:44
101
0

Нули в Хмельницком. Подолье и Чернигов разделили очки

«Подолье» и «Чернигов» так и не смогли забить

18 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:44
101
0
Нули в Хмельницком. Подолье и Чернигов разделили очки
ФК Чернигов

В субботу, 18 апреля, в Хмельницком состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Подолье» и «Чернигов» сыграли вничью 0:0.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Подолье» идет на 15-м месте, «Чернигов» занимает 12-ю позицию.

Команды действовали осторожно и много моментов для взятия ворот не создавали. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Во втором тайме характер игры не изменился. У «Подолья» был шанс вырвать победу, но на 89-й минуте Даниил Сербинов не попал в ворота.

Первая лига. 24-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 18 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 0:0

По теме:
Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ
БУЯЛЬСКИЙ: «В каждом матче Динамо должно побеждать. И в УПЛ, и в Кубке»
КОРОБОВ: «Когда Динамо пропускает быстрый гол, это не повод расстраиваться»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Чернигов
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 20:45 19
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.04.2026, 11:00
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
НЕЙМАР: «Он особенный, один из игроков, за которых я всегда буду болеть»
Футбол | 18.04.2026, 14:30
НЕЙМАР: «Он особенный, один из игроков, за которых я всегда буду болеть»
НЕЙМАР: «Он особенный, один из игроков, за которых я всегда буду болеть»
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Футбол | 17.04.2026, 17:31
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Популярные новости
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
