Подолье – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 18 апреля в 13:30 по Киеву
В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:30.
Подолье
В текущем сезоне хмельницкая команда в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины. Однако делает она это не слишком удачно – после 23 туров чемпионата на балансе «Подолья» всего 18 баллов, из-за чего клуб и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны за 7 матчей до завершения сезона выглядит почти недостижимым – 7 зачетных пунктов.
Кубок Украины «Подолье» покинуло на стадии 1/16 финала после поражения против «Ингульца» со счетом 4:1.
Чернигов
Новички Первой лиги в текущем сезоне демонстрируют вполне приемлемые результаты. За 22 игры чемпионату «Чернигову» удалось набрать 25 баллов, что пока позволяет ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 очко, но от перманентного выбывания клуб оторвался уже на 7 зачетных пунктов.
В Кубке Украины «тигры» радуют своих болельщиков отличными результатами – клуб уже смог квалифицироваться в полуфинал турнира. Там его ждет поединок против харьковского «Металлиста 1925».
Личные встречи
Начиная с 2024 года, коллективы сыграли между собой в 3-х матчах. 1 раз побеждало «Подолье», а еще 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Подолье» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры подряд.
- «Подолье» забило всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 2-й худший результат среди всех команд.
- За 11 выездных поединков текущего сезона Первой лиги «Чернигов» получил только 8 зачетных пунктов.
Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.
