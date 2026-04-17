Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
18.04.2026 15:00 - : -
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 апреля 2026, 16:43 | Обновлено 17 апреля 2026, 16:51
Подолье – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 апреля в 13:30 по Киеву

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

В текущем сезоне хмельницкая команда в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины. Однако делает она это не слишком удачно – после 23 туров чемпионата на балансе «Подолья» всего 18 баллов, из-за чего клуб и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны за 7 матчей до завершения сезона выглядит почти недостижимым – 7 зачетных пунктов.

Кубок Украины «Подолье» покинуло на стадии 1/16 финала после поражения против «Ингульца» со счетом 4:1.

Новички Первой лиги в текущем сезоне демонстрируют вполне приемлемые результаты. За 22 игры чемпионату «Чернигову» удалось набрать 25 баллов, что пока позволяет ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 очко, но от перманентного выбывания клуб оторвался уже на 7 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «тигры» радуют своих болельщиков отличными результатами – клуб уже смог квалифицироваться в полуфинал турнира. Там его ждет поединок против харьковского «Металлиста 1925».

Личные встречи

Начиная с 2024 года, коллективы сыграли между собой в 3-х матчах. 1 раз побеждало «Подолье», а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Подолье» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры подряд.
  • «Подолье» забило всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 2-й худший результат среди всех команд.
  • За 11 выездных поединков текущего сезона Первой лиги «Чернигов» получил только 8 зачетных пунктов.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Подолье
18 апреля 2026 -
15:00
Чернигов
Тотал менее 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ворскла – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Марта Костюк – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Буковина выиграла и почти в УПЛ. Остался один шаг
Подолье Хмельницкий Чернигов прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Футбол | 17 апреля 2026, 15:36 1
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!
Анонс 33-го тура итальянской Серии А: несите Интеру Скудетто, да поскорее!

Матчи 33-го тура чемпионата Италии пройдут с 17 по 20 апреля

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17 апреля 2026, 06:23 7
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале

Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 21:41
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17.04.2026, 08:41
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
Футбол | 17.04.2026, 12:56
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 29
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем