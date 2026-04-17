В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Подолье

В текущем сезоне хмельницкая команда в очередной раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины. Однако делает она это не слишком удачно – после 23 туров чемпионата на балансе «Подолья» всего 18 баллов, из-за чего клуб и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны за 7 матчей до завершения сезона выглядит почти недостижимым – 7 зачетных пунктов.

Кубок Украины «Подолье» покинуло на стадии 1/16 финала после поражения против «Ингульца» со счетом 4:1.

Чернигов

Новички Первой лиги в текущем сезоне демонстрируют вполне приемлемые результаты. За 22 игры чемпионату «Чернигову» удалось набрать 25 баллов, что пока позволяет ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 очко, но от перманентного выбывания клуб оторвался уже на 7 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «тигры» радуют своих болельщиков отличными результатами – клуб уже смог квалифицироваться в полуфинал турнира. Там его ждет поединок против харьковского «Металлиста 1925».

Личные встречи

Начиная с 2024 года, коллективы сыграли между собой в 3-х матчах. 1 раз побеждало «Подолье», а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Подолье» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры подряд.

«Подолье» забило всего 18 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 2-й худший результат среди всех команд.

За 11 выездных поединков текущего сезона Первой лиги «Чернигов» получил только 8 зачетных пунктов.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.