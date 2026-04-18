ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Саудовской Аравии уволила тренера перед ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии официально попрощалась с французским тренером Эрве Ренаром, который дважды в своей карьере возглавлял национальную команду этой страны.

Эрве покинул расположение сборной 17 апреля, хотя официальные ресурсы футбольной федерации не предоставили никакой информации об отставке.

Первый этап работы со сборной Саудовской Аравии пришелся с 2019 по 2023 годы, приняв участие с командой на мундиале 2022 в Катаре. На том чемпионате мира Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в первом туре группового этапа (2:1), однако сама сборная из группы не вышла.

Вернулся в национальную команду Эрве в октябре 2024 года и помог сборной пробиться на третий подряд чемпионат мира.

«Это футбол… Саудовская Аравия выходила на чемпионат мира семь раз, в том числе дважды со мной.

Есть только один тренер, который провел команду и через отборочные матчи, и через сам чемпионат мира – это я, в 2022 году. По крайней мере это даёт мне чувство гордости», – сказал Ренар.

Во главе азиатской сборной Эрве провел 73 матча: 31 победа, 16 ничьих и 25 поражений.

Имя следующего тренера сборной остается открытым. Саудовская Аравия выступит на предстоящем чемпионате мира в группе H, где будет противостоять Уругваю, Испании и Кабо-Верде.