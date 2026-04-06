  Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
06 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:53
Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира

Бывший тренер мадридского «Реала» достиг соглашения с Федерацией футбола Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжит карьеру во главе одной из самых титулованных сборных мира.

По информации авторитетного издания AS и журналиста Хосе Феликса Диаса, 53-летний специалист провел успешные переговоры и достиг соглашения с Федерацией футбола Франции.

Официальный контракт с новым тренером будет подписан после окончания ЧМ-2026 – нынешний наставник «Les Bleus» Дидье Дешам покинет национальную команду, независимо от результатов на мундиале.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с января 2016 по июнь 2018 год и с марта 2019 по июнь 2021 года – во главе королевского клуба легенда мирового футбола провел 263 матча.

Сборная Франции является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000) и двукратным чемпионом мира (1998 и 2018). На чемпионате мира подопечные Дешама сыграют в групповом этапе против Сенегала, Ирака и Норвегии.

По теме:
СИННЕР: «Я бы обменял один из своих трофеев на квалификацию Италии на ЧМ»
Девушка дня. Мбаппе закрутил роман со звездой Netflix. Кто она?
Неймар гарантированно будет на чемпионате мира. Вопрос в его роли
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Дидье Дешам отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный и стойкость: как выглядит оптимальная формула Луиса Энрике
Футбол | 06 апреля 2026, 11:57 2
Забарный и стойкость: как выглядит оптимальная формула Луиса Энрике
Забарный и стойкость: как выглядит оптимальная формула Луиса Энрике

Как обстоят клубные дела у самого дорогого игрока сборной Украины

Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06 апреля 2026, 09:28 11
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью

Соперником украинской команды должна стать Дания

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Вже майже рік як він зранку домовився, в обід ще не прийняв остаточного рішення, а ввечері вибирає між Реалом та збірною Франції.
Чекав, чекав..... так і не дочекався запрошення від УАФ))
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 3
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
