Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Бывший тренер мадридского «Реала» достиг соглашения с Федерацией футбола Франции
Легендарный французский футболист, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжит карьеру во главе одной из самых титулованных сборных мира.
По информации авторитетного издания AS и журналиста Хосе Феликса Диаса, 53-летний специалист провел успешные переговоры и достиг соглашения с Федерацией футбола Франции.
Официальный контракт с новым тренером будет подписан после окончания ЧМ-2026 – нынешний наставник «Les Bleus» Дидье Дешам покинет национальную команду, независимо от результатов на мундиале.
Зидан возглавлял мадридский «Реал» с января 2016 по июнь 2018 год и с марта 2019 по июнь 2021 года – во главе королевского клуба легенда мирового футбола провел 263 матча.
Сборная Франции является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000) и двукратным чемпионом мира (1998 и 2018). На чемпионате мира подопечные Дешама сыграют в групповом этапе против Сенегала, Ирака и Норвегии.
¡Zidane a Les Bleus! 🇫🇷— TNT Sports México (@tntsportsmex) April 5, 2026
Zizou ya le habría dado el sí a la Selección de Francia para tomar el lugar de Didier Deschamps tras el Mundial, según informó el Diario AS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
