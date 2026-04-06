Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира

Легендарный французский футболист, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжит карьеру во главе одной из самых титулованных сборных мира.

По информации авторитетного издания AS и журналиста Хосе Феликса Диаса, 53-летний специалист провел успешные переговоры и достиг соглашения с Федерацией футбола Франции.

Официальный контракт с новым тренером будет подписан после окончания ЧМ-2026 – нынешний наставник «Les Bleus» Дидье Дешам покинет национальную команду, независимо от результатов на мундиале.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с января 2016 по июнь 2018 год и с марта 2019 по июнь 2021 года – во главе королевского клуба легенда мирового футбола провел 263 матча.

Сборная Франции является двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000) и двукратным чемпионом мира (1998 и 2018). На чемпионате мира подопечные Дешама сыграют в групповом этапе против Сенегала, Ирака и Норвегии.