ВИДЕО. Гол Мюллера и разгром. Ванкувер Уайткэпс возглавил таблицу MLS
Томас и его партнеры дома справились с клубом «Спортинг Канзас-Сити»
Утром, 18 апреля, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Ванкувер Уайткэпс» и «Спортинг Канзас-Сити».
Поединок прошел в Канаде, в Ванкувере, на стадионе «Би-Си Плейс».
Хозяева решили исход встречи уже за 15 минут первого тайма, сняв все вопросы о победителе.
«Ванкувер Уайткэпс» нанес 25 ударов по воротам соперника, три из которых оказались в сетке. Автором третьего гола стал звёздный немец Томас Мюллер.
После победы со счетом 3:0 «Ванкувер Уайткэпс» поднялся на первое место турнирной таблицы (21 очко), «Спортинг Канзас-Сити» – последний: 15-е место и четыре очка.
MLS. 18 апреля
«Ванкувер Уайткэпс» – «Спортинг Канзас-Сити» – 3:0
Голы: Сабби, 13, Кайседо, 23, Мюллер, 28
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После большого матча велик риск оступиться
Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер