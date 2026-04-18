ВИДЕО. Гол Мюллера и разгром. Ванкувер Уайткэпс возглавил таблицу MLS

Утром, 18 апреля, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Ванкувер Уайткэпс» и «Спортинг Канзас-Сити».

Поединок прошел в Канаде, в Ванкувере, на стадионе «Би-Си Плейс».

Хозяева решили исход встречи уже за 15 минут первого тайма, сняв все вопросы о победителе.

«Ванкувер Уайткэпс» нанес 25 ударов по воротам соперника, три из которых оказались в сетке. Автором третьего гола стал звёздный немец Томас Мюллер.

После победы со счетом 3:0 «Ванкувер Уайткэпс» поднялся на первое место турнирной таблицы (21 очко), «Спортинг Канзас-Сити» – последний: 15-е место и четыре очка.

Голы: Сабби, 13, Кайседо, 23, Мюллер, 28

Видео голов и обзор матча: