  4. ВИДЕО. Гол Мюллера и разгром. Ванкувер Уайткэпс возглавил таблицу MLS
18.04.2026 05:30 – FT 3 : 0
18 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:34
Томас и его партнеры дома справились с клубом «Спортинг Канзас-Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Утром, 18 апреля, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Ванкувер Уайткэпс» и «Спортинг Канзас-Сити».

Поединок прошел в Канаде, в Ванкувере, на стадионе «Би-Си Плейс».

Хозяева решили исход встречи уже за 15 минут первого тайма, сняв все вопросы о победителе.

«Ванкувер Уайткэпс» нанес 25 ударов по воротам соперника, три из которых оказались в сетке. Автором третьего гола стал звёздный немец Томас Мюллер.

После победы со счетом 3:0 «Ванкувер Уайткэпс» поднялся на первое место турнирной таблицы (21 очко), «Спортинг Канзас-Сити» – последний: 15-е место и четыре очка.

MLS. 18 апреля

«Ванкувер Уайткэпс» – «Спортинг Канзас-Сити» – 3:0

Голы: Сабби, 13, Кайседо, 23, Мюллер, 28

Видео голов и обзор матча:

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Ванкувер Уайткэпс), асcист Эммануэль Сабби.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Bruno Caicedo (Ванкувер Уайткэпс).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Ванкувер Уайткэпс), асcист Mathias Laborda.
