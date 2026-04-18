Чемпионат мира18 апреля 2026, 14:44 | Обновлено 18 апреля 2026, 14:45
54 дня до чемпионата мира. 54 хет-трика были оформлены в истории турнира
Вспомним авторов всех хет-триков в истории мундиалей
54 хет-трика были оформлены в истории чемпионатов мира.
ФИФА упомянула авторов всех хет-триков за 54 дня до старта следующего мундиаля.
Все хет-трики в истории чемпионатов мира (54)
- Килиан Мбаппе (Франция), против Аргентины, 2022
- Гонсалу Рамуш (Португалия), против Швейцарии, 2022
- Гарри Кейн (Англия), против Панамы, 2018
- Криштиану Роналду (Португалия), против Испании, 2018
- Джердан Шакири (Швейцария), против Гондураса, 2014
- Томас Мюллер (Германия), против Португалии, 2014
- Гонсало Игуаин (Аргентина), против Южной Кореи, 2010
- Паулета (Португалия), против Польши, 2002
- Мирослав Клозе (Германия), против Саудовской Аравии, 2002
- Габриэль Батистута (Аргентина), против Ямайки, 1998
- Олег Саленко (россия), против Камеруна, 5 голов, 1994
- Габриэль Батистута (Аргентина), против Греции, 1994
- Томаш Скугравы (Чехословакия), против Коста-Рики, 1990
- Мичел (Испания), против Южной Кореи, 1990
- Эмилио Бутрагеньо (Испания), против Дании, 4 гола, 1986
- Игорь Беланов (СССР), против Бельгии, 1986
- Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986
- Пребен Элкьяер-Ларсен (Дания), против Уругвая, 1986
- Паоло Росси (Италия), против Бразилии, 1982
- Збигнев Бонек (Польша), против Бельгии, 1982
- Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), против Чили, 1982
- Ласло Кишш (Венгрия), против Сальвадора, 1982
- Теофило Кубильяс (Перу), против Ирана, 1978
- Роб Ренсенбринк (Нидерланды), против Ирана, 1978
- Анджей Шармах (Польша), против Гаити, 1974
- Душан Баевич (Югославия), против Заира, 1974
- Герд Мюллер (ФРГ), против Перу, 1970
- Герд Мюллер (ФРГ), против Болгарии, 1970
- Джефф Херст (Англия), против ФРГ, 1966
- Эусебиу (Португалия), против Северной Кореи, 4 гола, 1966
- Флориан Альберт (Венгрия), против Болгарии, 1962
- Жюст Фонтен (Франция), против ФРГ, 4 гола, 1958
- Пеле (Бразилия), против Франции, 1958
- Жюст Фонтен (Франция), против Парагвая, 1958
- Йозеф Гюги (Швейцария), против Австрии, 1954
- Теодор Вагнер (Австрия), против Швейцарии, 1954
- Макс Морлок (ФРГ), против Турции, 1954
- Шандор Кочиш (Венгрия), против ФРГ, 4 гола, 1954
- Бухран Саргин (Турция), против Южной Кореи, 1954
- Карлос Борхес (Уругвай), против Шотландии, 1954
- Эрих Пробст (Австрия), против Чехословакии, 1954
- Шандор Кочиш (Венгрия), против Южной Кореи, 1954
- Адемир (Бразилия), против Швеции, 4 гола, 1950
- Оскар Мигес (Уругвай), против Боливии, 1950
- Гарри Андерссон (Швеция), против Кубы, 1938
- Густав Веттерстрем (Швеция), против Кубы, 1938
- Леонидас (Бразилия), против Польши, 1938
- Эрнест Вилимовский (Польша), против Бразилии, 4 гола, 1938
- Олдржих Неедлый (Чехословакия), против Германии, 1934
- Эдмунд Конен (Германия), против Бельгии, 1934
- Анжело Скьявио (Италия), против США, 1934
- Педро Сеа (Уругвай), против Югославии, 1930
- Гильермо Стабиле (Аргентина), против Мексики, 1930
- Берт Петноуд (США), против Парагвая, 1930
Хет-трики по национальным сборным
- 7 – Германия
- 4 – Аргентина, Венгрия, Португалия
- 3 – Англия, Бразилия, Польша, Уругвай, Франция
- 2 – Австрия, Испания, Италия, Чехословакия, Швейцария, Швеция
- 1 – Дания, Нидерланды, Перу, Россия, СССР, США, Турция, Югославия
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 58
Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер
Футбол | 17 апреля 2026, 17:31 220
Команда Игоря Костюка в волевом стиле обыграла «мужиков», пропустив в дебюте игры
Футбол | 18.04.2026, 14:13
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Футбол | 18.04.2026, 09:18
Комментарии 0
Популярные новости
17.04.2026, 08:41 15
17.04.2026, 09:05
18.04.2026, 07:34 33
16.04.2026, 23:51
16.04.2026, 21:40 90
16.04.2026, 14:27 1
16.04.2026, 08:22
16.04.2026, 08:02 19