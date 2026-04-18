54 дня до чемпионата мира. 54 хет-трика были оформлены в истории турнира

54 хет-трика были оформлены в истории чемпионатов мира.

ФИФА упомянула авторов всех хет-триков за 54 дня до старта следующего мундиаля.

Все хет-трики в истории чемпионатов мира (54)

Килиан Мбаппе (Франция), против Аргентины, 2022

Гонсалу Рамуш (Португалия), против Швейцарии, 2022

Гарри Кейн (Англия), против Панамы, 2018

Криштиану Роналду (Португалия), против Испании, 2018

Джердан Шакири (Швейцария), против Гондураса, 2014

Томас Мюллер (Германия), против Португалии, 2014

Гонсало Игуаин (Аргентина), против Южной Кореи, 2010

Паулета (Португалия), против Польши, 2002

Мирослав Клозе (Германия), против Саудовской Аравии, 2002

Габриэль Батистута (Аргентина), против Ямайки, 1998

Олег Саленко (россия), против Камеруна, 5 голов, 1994

Габриэль Батистута (Аргентина), против Греции, 1994

Томаш Скугравы (Чехословакия), против Коста-Рики, 1990

Мичел (Испания), против Южной Кореи, 1990

Эмилио Бутрагеньо (Испания), против Дании, 4 гола, 1986

Игорь Беланов (СССР), против Бельгии, 1986

Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986

Пребен Элкьяер-Ларсен (Дания), против Уругвая, 1986

Паоло Росси (Италия), против Бразилии, 1982

Збигнев Бонек (Польша), против Бельгии, 1982

Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), против Чили, 1982

Ласло Кишш (Венгрия), против Сальвадора, 1982

Теофило Кубильяс (Перу), против Ирана, 1978

Роб Ренсенбринк (Нидерланды), против Ирана, 1978

Анджей Шармах (Польша), против Гаити, 1974

Душан Баевич (Югославия), против Заира, 1974

Герд Мюллер (ФРГ), против Перу, 1970

Герд Мюллер (ФРГ), против Болгарии, 1970

Джефф Херст (Англия), против ФРГ, 1966

Эусебиу (Португалия), против Северной Кореи, 4 гола, 1966

Флориан Альберт (Венгрия), против Болгарии, 1962

Жюст Фонтен (Франция), против ФРГ, 4 гола, 1958

Пеле (Бразилия), против Франции, 1958

Жюст Фонтен (Франция), против Парагвая, 1958

Йозеф Гюги (Швейцария), против Австрии, 1954

Теодор Вагнер (Австрия), против Швейцарии, 1954

Макс Морлок (ФРГ), против Турции, 1954

Шандор Кочиш (Венгрия), против ФРГ, 4 гола, 1954

Бухран Саргин (Турция), против Южной Кореи, 1954

Карлос Борхес (Уругвай), против Шотландии, 1954

Эрих Пробст (Австрия), против Чехословакии, 1954

Шандор Кочиш (Венгрия), против Южной Кореи, 1954

Адемир (Бразилия), против Швеции, 4 гола, 1950

Оскар Мигес (Уругвай), против Боливии, 1950

Гарри Андерссон (Швеция), против Кубы, 1938

Густав Веттерстрем (Швеция), против Кубы, 1938

Леонидас (Бразилия), против Польши, 1938

Эрнест Вилимовский (Польша), против Бразилии, 4 гола, 1938

Олдржих Неедлый (Чехословакия), против Германии, 1934

Эдмунд Конен (Германия), против Бельгии, 1934

Анжело Скьявио (Италия), против США, 1934

Педро Сеа (Уругвай), против Югославии, 1930

Гильермо Стабиле (Аргентина), против Мексики, 1930

Берт Петноуд (США), против Парагвая, 1930

Хет-трики по национальным сборным