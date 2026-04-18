  4. 54 дня до чемпионата мира. 54 хет-трика были оформлены в истории турнира
18 апреля 2026, 14:44 | Обновлено 18 апреля 2026, 14:45
54 дня до чемпионата мира. 54 хет-трика были оформлены в истории турнира

Вспомним авторов всех хет-триков в истории мундиалей

18 апреля 2026, 14:44 | Обновлено 18 апреля 2026, 14:45
58
0
54 дня до чемпионата мира. 54 хет-трика были оформлены в истории турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

54 хет-трика были оформлены в истории чемпионатов мира.

ФИФА упомянула авторов всех хет-триков за 54 дня до старта следующего мундиаля.

Все хет-трики в истории чемпионатов мира (54)

  • Килиан Мбаппе (Франция), против Аргентины, 2022
  • Гонсалу Рамуш (Португалия), против Швейцарии, 2022
  • Гарри Кейн (Англия), против Панамы, 2018
  • Криштиану Роналду (Португалия), против Испании, 2018
  • Джердан Шакири (Швейцария), против Гондураса, 2014
  • Томас Мюллер (Германия), против Португалии, 2014
  • Гонсало Игуаин (Аргентина), против Южной Кореи, 2010
  • Паулета (Португалия), против Польши, 2002
  • Мирослав Клозе (Германия), против Саудовской Аравии, 2002
  • Габриэль Батистута (Аргентина), против Ямайки, 1998
  • Олег Саленко (россия), против Камеруна, 5 голов, 1994
  • Габриэль Батистута (Аргентина), против Греции, 1994
  • Томаш Скугравы (Чехословакия), против Коста-Рики, 1990
  • Мичел (Испания), против Южной Кореи, 1990
  • Эмилио Бутрагеньо (Испания), против Дании, 4 гола, 1986
  • Игорь Беланов (СССР), против Бельгии, 1986
  • Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986
  • Пребен Элкьяер-Ларсен (Дания), против Уругвая, 1986
  • Паоло Росси (Италия), против Бразилии, 1982
  • Збигнев Бонек (Польша), против Бельгии, 1982
  • Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), против Чили, 1982
  • Ласло Кишш (Венгрия), против Сальвадора, 1982
  • Теофило Кубильяс (Перу), против Ирана, 1978
  • Роб Ренсенбринк (Нидерланды), против Ирана, 1978
  • Анджей Шармах (Польша), против Гаити, 1974
  • Душан Баевич (Югославия), против Заира, 1974
  • Герд Мюллер (ФРГ), против Перу, 1970
  • Герд Мюллер (ФРГ), против Болгарии, 1970
  • Джефф Херст (Англия), против ФРГ, 1966
  • Эусебиу (Португалия), против Северной Кореи, 4 гола, 1966
  • Флориан Альберт (Венгрия), против Болгарии, 1962
  • Жюст Фонтен (Франция), против ФРГ, 4 гола, 1958
  • Пеле (Бразилия), против Франции, 1958
  • Жюст Фонтен (Франция), против Парагвая, 1958
  • Йозеф Гюги (Швейцария), против Австрии, 1954
  • Теодор Вагнер (Австрия), против Швейцарии, 1954
  • Макс Морлок (ФРГ), против Турции, 1954
  • Шандор Кочиш (Венгрия), против ФРГ, 4 гола, 1954
  • Бухран Саргин (Турция), против Южной Кореи, 1954
  • Карлос Борхес (Уругвай), против Шотландии, 1954
  • Эрих Пробст (Австрия), против Чехословакии, 1954
  • Шандор Кочиш (Венгрия), против Южной Кореи, 1954
  • Адемир (Бразилия), против Швеции, 4 гола, 1950
  • Оскар Мигес (Уругвай), против Боливии, 1950
  • Гарри Андерссон (Швеция), против Кубы, 1938
  • Густав Веттерстрем (Швеция), против Кубы, 1938
  • Леонидас (Бразилия), против Польши, 1938
  • Эрнест Вилимовский (Польша), против Бразилии, 4 гола, 1938
  • Олдржих Неедлый (Чехословакия), против Германии, 1934
  • Эдмунд Конен (Германия), против Бельгии, 1934
  • Анжело Скьявио (Италия), против США, 1934
  • Педро Сеа (Уругвай), против Югославии, 1930
  • Гильермо Стабиле (Аргентина), против Мексики, 1930
  • Берт Петноуд (США), против Парагвая, 1930

Хет-трики по национальным сборным

  • 7 – Германия
  • 4 – Аргентина, Венгрия, Португалия
  • 3 – Англия, Бразилия, Польша, Уругвай, Франция
  • 2 – Австрия, Испания, Италия, Чехословакия, Швейцария, Швеция
  • 1 – Дания, Нидерланды, Перу, Россия, СССР, США, Турция, Югославия
