В 24-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в субботу, 18 апреля, в Житомире встретятся «Металлист 1925» и «Кудровка». Хозяева поля в прошлом туре обыграли «Динамо» и теперь попытаются повторить свой успех в противостоянии с новичком УПЛ.

Металлист 1925

Крайний тур подарил кучу положительных эмоций для харьковской команды, ведь «Металлист 1925» впервые в своей истории обыграл киевское «Динамо» благодаря голу эксигрока киевлян Дениса Антюха. Более того, «Металлист 1925» нашел свое счастье, использовав лишь единственный момент у чужих ворот.

А посреди недели подопечные Бартуловича разгромили «Верес» в перенесенном матче 15-го тура УПЛ, и теперь имеют вполне реальные шансы побороться за бронзу. При этом Питер Итодо, сделавший хет-трик в ворота ровенчан, стал лучшим игроком тура.

Однако на очереди команду ждет полуфинал Кубка Украины с «Буковиной», но перед этим поединок против «Кудровки», которая точно будет не против испортить настроение харьковчанам, и помешать их планам зацепиться за еврокубковые места.

Отметим, что матч пропустит отбывающий дисквалификацию Артем Шабанов.

Кудровка

Новичок УПЛ не может похвастаться оптимальной формой, чередуя поражения с победами, и порой набирают очки благодаря ничьим. Вот к примеру в прошлом поединке с «Кривбассом» «Кудровка» имела все шансы для того, чтобы по меньшей мере не проиграть, однако пропустила решающий гол на последних минутах из-за досадной ошибки, и осталась с ничем.

Наставник команды Василий Баранов взял всю вину за результат на себя, заявив, что счет точно был не по игре, и характер был не на стороне команды с Черниговщины.

Теперь «Кудровку» ждет поединок с «Металлистом 1925», который будет стремиться не только сразиться за Кубок, но и завершить сезон на мажорной ноте, попав в еврокубки.

Напомним, в матче против «Кудровки» не сыграют из-за перебора желтых карт Раймонд Овусу и Денис Нагнойный.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 3 матча, где были зафиксированы победа «Кудровки» и две ничьи. Разница забитых мячей составляет 4:2 в пользу клуба Черниговщины. В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Кудровки» голом отличился Андрей Сторчоус, а у харьковчан Петер Итодо.

Прогноз на противостояние

На харьковчан ожидает один из ключевых моментов сезона: если «Металлист 1925» выйдет в финал, то он увеличит свои шансы на трофей, который гарантирует команде выступления Лиге Европы. Однако впереди не менее важна гонка за медали, где «Металлисту 1925» точно будет не просто. Учитывая, что команда Бартуловича еще ни разу не побеждала «Кудровку», прогнозируем, что в этой игре им удастся снять своеобразное проклятие, и добыть очередные 3 очка.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Дубко, Павлюк, Крупский, Калюжный, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Антюх, Итодо

«Кудровка»: Караващенко, Гусев, Фарина, Коллахуазо, Мачелюк, Думанюк, Морозко, Сторчоус, Глущенко, Казак, Легостаев

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.46 для «Металлиста 1925» и 7.56 для «Кудровки».