  4. Металлист 1925 – Кудровка – 1:0. Как забили на 90+1? Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 17:01 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:23
279
0

Металлист 1925 – Кудровка – 1:0. Как забили на 90+1? Видео гола и обзор

Команды встретились в субботу, 18 апреля, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги

18 апреля 2026, 17:01 | Обновлено 18 апреля 2026, 17:23
279
0
Металлист 1925 – Кудровка – 1:0. Как забили на 90+1? Видео гола и обзор
Украинская Премьер-лига. Металлист 1925 – Кудровка

Харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка» из Черниговской области встретились 18 апреля в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединок, который состоялся на Центральном городском стадионе в Житомире, завершился со счетом 1:0 – подопечные Младена Бартуловича вырвали победу на 90+1 минуте благодаря удару Кристиана Мба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» набрал 44 балла и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Харьковский клуб в следующем туре сыграет против черкасского ЛНЗ.

«Кудровка» продолжает занимать 13-е место, имея в своем активе 21 пункт. В воскресенье, 26 апреля, подопечные Василия Баранова встретятся с донецким «Шахтером».

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 18 апреля

Металлист 1925 – Кудровка – 1:0

Гол: Мба, 90+1

Видеообзор матча: (ожидается)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
