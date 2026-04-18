Харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка» из Черниговской области встретились 18 апреля в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединок, который состоялся на Центральном городском стадионе в Житомире, завершился со счетом 1:0 – подопечные Младена Бартуловича вырвали победу на 90+1 минуте благодаря удару Кристиана Мба.

«Металлист 1925» набрал 44 балла и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Харьковский клуб в следующем туре сыграет против черкасского ЛНЗ.

«Кудровка» продолжает занимать 13-е место, имея в своем активе 21 пункт. В воскресенье, 26 апреля, подопечные Василия Баранова встретятся с донецким «Шахтером».

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 18 апреля

Металлист 1925 – Кудровка – 1:0

Гол: Мба, 90+1

