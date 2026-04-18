В субботу, 18-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Для команды Младена Бартуловича теперь на повестке дня стоит борьба против «Динамо» за четвертую строчку, которая может получить продолжение и в Кубке Украины. Тем временем коллектив Игоря Костюка свой шаг в этом туре уже сделал, обыграв «Зарю» (3:1), поэтому «желто-синим» придется вновь догонять. К счастью, соперник для этого подходящий – команда Василия Баранова может, конечно, зацепиться за результат в борьбе за выживание на границе зоны переходных матчей, но в 2026 году обыграла лишь безутешную «Полтаву» (2:0).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.50 для «Металлист 1925» и 7.20 для «Кудровки».

