Саленко объяснил, почему Пономаренко не бил пенальти в матче против Зари

Легенда киевского Динамо Олег Саленко оценил бомбардирскую гонку в УПЛ. Олег заговорил о Матвее Пономаренко и Филиппе Будковском после матча Динамо – Заря (3:1).

– Этот матч был примечателен глазной дуэлью двух лучших бомбардиров чемпионата – Будковского и Пономаренко – оба забили. Как вы думаете, кто-нибудь из них станет самым результативным игроком сезона?

– Возможно, кто-то из них, а может и кто-то другой – увидим. Вполне вероятно, что может выстрелить кто-то из Шахтера. Во всяком случае, борьба бомбардиров в концовке чемпионата будет интересной.

– Будковский свой гол забил с пенальти, а Пономаренко в Динамо не доверили пробить 11-метровый. Как вы думаете, почему да?

– При счете 1:1 пробивать доверили тому, кто лучше выполняет подобные удары. В классической практике в команде должен быть штатный пенальтист, и если он на поле – именно он выполняет одиннадцатиметровый, – сказал Олег.