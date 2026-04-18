Саленко назвал главную проблему Зари после поражения от Динамо в УПЛ

Легенда Динамо Олег Саленко поделился эмоциями после победы «бело-синих» над луганской Зарей (3:1) в матче 24 тура УПЛ.

– Игра себе как игра, – без лишних эмоций. Сначала Динамо пропустило, а потом бросилось забивать, и на этом все закончилось. У Зари сейчас много травмированных игроков, поэтому в команде короткий ряд запасных. Надо ставить на игру молодежь, хотя есть и другие персоны.

– Какие, по вашему мнению, главные проблемы Зари?

– Постоянная проблема у Зари – защита. Не знаю почему, но оборона всегда проваливается. Защитники идут вперед и позади возникают свободные зоны. Сегодня этим удачно воспользовались динамовцы.

– Эпизод с пенальти в ворота Зари судьи пересматривали три минуты. По-вашему, он был?

– Скорее – 50 на 50, – сказал Олег.