  4. Саленко назвал главную проблему Зари после поражения от Динамо в УПЛ
18 апреля 2026, 12:26 |
Саленко назвал главную проблему Зари после поражения от Динамо в УПЛ

Легенда Динамо поделился эмоциями после победы «бело-синих»

18 апреля 2026, 12:26 |
23
0
Саленко назвал главную проблему Зари после поражения от Динамо в УПЛ
Динамо – Заря

Легенда Динамо Олег Саленко поделился эмоциями после победы «бело-синих» над луганской Зарей (3:1) в матче 24 тура УПЛ.

– Игра себе как игра, – без лишних эмоций. Сначала Динамо пропустило, а потом бросилось забивать, и на этом все закончилось. У Зари сейчас много травмированных игроков, поэтому в команде короткий ряд запасных. Надо ставить на игру молодежь, хотя есть и другие персоны.

– Какие, по вашему мнению, главные проблемы Зари?

– Постоянная проблема у Зари – защита. Не знаю почему, но оборона всегда проваливается. Защитники идут вперед и позади возникают свободные зоны. Сегодня этим удачно воспользовались динамовцы.

– Эпизод с пенальти в ворота Зари судьи пересматривали три минуты. По-вашему, он был?

– Скорее – 50 на 50, – сказал Олег.

По теме:
Металлист 1925 – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Кудровка
Олег Саленко Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18 апреля 2026, 07:34 31
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Футбол | 18 апреля 2026, 09:36 0
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой

Эллиот Андерсон попрощался с мамой Хелен...

ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27
Футбол | 17.04.2026, 10:33
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Легенда Динамо искренне посочувствовал украинским футболистам
Футбол | 18.04.2026, 05:02
Легенда Динамо искренне посочувствовал украинским футболистам
Легенда Динамо искренне посочувствовал украинским футболистам
Популярные новости
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
16.04.2026, 08:10 5
Футбол
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 6
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
