17 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 00:10
Стали известны все полуфиналисты пятисотника в Барселоне

Фис сыграет с Ходаром, а Рублев с Меджедовичем

17 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 00:10
Стали известны все полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

18 апреля состоятся полуфинальные матчи на турнире ATP 500 в Барселоне, Испания.

Пары 1/2 финала: Нейтрал Андрей Рублев (ATP 15) сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (ATP 88), а испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 55) – с представителем Франции Артуром Фисом (ATP 30).

Все теннисисты ранее не встречались.

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Томаш Махач Андрей Рублев [5] – 4:6, 3:6
  • Хамад ​Меджедович [Q] – Нуну Боржеш – 7:6 (8:6), 6:2

Нижняя часть сетки

  • Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2] – 6:3, 6:4
  • Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар [WC] – 3:6, 2:6

ATP 500 Барселона. 1/2 финала

  • Андрей Рублев [5] – Хамад ​Меджедович [Q]
  • Рафаэль Ходар [WC] – Артур Фис [9]

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
