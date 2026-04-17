ATP17 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 00:10
Стали известны все полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Фис сыграет с Ходаром, а Рублев с Меджедовичем
18 апреля состоятся полуфинальные матчи на турнире ATP 500 в Барселоне, Испания.
Пары 1/2 финала: Нейтрал Андрей Рублев (ATP 15) сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (ATP 88), а испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 55) – с представителем Франции Артуром Фисом (ATP 30).
Все теннисисты ранее не встречались.
ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Томаш Махач – Андрей Рублев [5] – 4:6, 3:6
- Хамад Меджедович [Q] – Нуну Боржеш – 7:6 (8:6), 6:2
Нижняя часть сетки
- Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2] – 6:3, 6:4
- Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар [WC] – 3:6, 2:6
ATP 500 Барселона. 1/2 финала
- Андрей Рублев [5] – Хамад Меджедович [Q]
- Рафаэль Ходар [WC] – Артур Фис [9]
