Палмера веселят слухи об уходе из Челси в гранд из Манчестера

В субботу «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Именно в стан «красных дьяволов» сватают форварда лондонского клуба Коула Палмера, который вырос в Манчестере и является воспитанником «Сити».

«Когда я это вижу, я просто смеюсь. Конечно, Манчестер – мой дом. Вся моя семья там, но я не скучаю по нему. Может быть, я буду скучать, если не поеду туда три месяца или около того. Но потом, когда я возвращаюсь домой, я думаю, что там для меня все равно ничего нет. У меня нет планов уходить из «Челси». У нас еще много чего впереди», – заявил Палмер.

Текущий сезон получился скомканным для 23-летнего игрока по причине травм, но он успел забить 10 голов в 27 матчах сезона. 1 сентября 2023 года «Челси» заплатил 47 млн евро «Сити» за Палмера.