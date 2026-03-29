Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Коул разочарован развитием лондонской команды
Центральный полузащитник «Челси» Коул Палмер разочарован развитием «синих» и готов покинуть лондонский клуб.
По информации издания The Sun, полузащитник «Челси» недоволен тактическими изменениями в команде, которые, по мнению Палмера, лишили его свободного пространства на поле.
Также Коулу не хватает в команде Николаса Джексона, который со скандалом отправился в аренду в мюнхенскую «Баварию».
Среди претендентов на Палмера значатся гранды мирового футбола: «Реал» Мадрид, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб оценивает своего игрока в 150 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Коул провёл 25 матчей, в которых отметился 10 голами и тремя ассистами. За «синих» Палмер выступает с сентября 2023 года.
