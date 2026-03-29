Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Англия
29 марта 2026, 14:04 | Обновлено 29 марта 2026, 14:05
Коул разочарован развитием лондонской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Центральный полузащитник «Челси» Коул Палмер разочарован развитием «синих» и готов покинуть лондонский клуб.

По информации издания The Sun, полузащитник «Челси» недоволен тактическими изменениями в команде, которые, по мнению Палмера, лишили его свободного пространства на поле.

Также Коулу не хватает в команде Николаса Джексона, который со скандалом отправился в аренду в мюнхенскую «Баварию».

Среди претендентов на Палмера значатся гранды мирового футбола: «Реал» Мадрид, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб оценивает своего игрока в 150 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Коул провёл 25 матчей, в которых отметился 10 голами и тремя ассистами. За «синих» Палмер выступает с сентября 2023 года.

Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю
Легенда Шахтера: «Я не мог установить связь с болельщиками»
ФОТО. Матч в Англии остановили из-за дрона – арбитр срочно увел игроков
Андрей Витренко Источник: The Sun
No Ronaldo – no party. Португалия сенсационно сыграла вничью с Мексикой
Футбол | 29 марта 2026, 10:13 2
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Теннис | 28 марта 2026, 17:27 20
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 41
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 7
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
28.03.2026, 08:53 1
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
