ВИДЕО. Воробьи уже не страдают. Мудрик показал удары на тренировках
Украинский вингер находится в отличной форме
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в Instagram-stories поделился видео со своей индивидуальной тренировки.
Судя по двум опубликованным stories, 23-летний футболист находится в отличной форме. В обоих показанных эпизодах ему удалось точно пробить в верхний угол ворот.
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.
