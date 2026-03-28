ВИДЕО. Воробьи уже не страдают. Мудрик показал удары на тренировках

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в Instagram-stories поделился видео со своей индивидуальной тренировки.

Судя по двум опубликованным stories, 23-летний футболист находится в отличной форме. В обоих показанных эпизодах ему удалось точно пробить в верхний угол ворот.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.

ВИДЕО. Воробьи больше не страдают. Мудрик показал удары на тренировках