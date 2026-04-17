«Мурашки по коже». Барселона нашла молодого нападающего в Бундеслиге
Фисник Асллани может перебраться на «Камп Ноу»
Форвард «Хоффенхайма» и сборной Косова Фисник Асллани интересен «Барселоне», и каталонский клуб делает первые шаги в попытке заполучить 23-летнего игрока, который в 30 официальных матчах сезона забил 10 голов при 9 ассистах.
«Конечно, Лига чемпионов – это мечта каждого футболиста. Я думаю, это прекрасное чувство – играть в ней. У меня мурашки по коже, когда я смотрю ее по телевизору и слышу гимн. Я всегда смотрю Лигу чемпионов с отцом, поэтому сыграть в ней однажды – это большая цель для меня. Я мечтал об этом с детства», – заявил игрок, вероятно, подогревая интерес со стороны «Барселоны».
Агент Айман Дахмани подтвердил контакты с испанским клубом по поводу Асллани. Также игрок интересен «Баварии», «Челси» и «Тоттенхэму».
