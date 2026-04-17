Барселона может отомстить Атлетико, переманив звездного форварда
Каталонцы нашли того, кто может достойно заменить Роберта Левандовски
После вылета из Лиги чемпионов и почти гарантированной победы в Ла Лиге «Барселона» переключается на трансферный рынок. Одна из главных задач – найти потенциальную замену форварду Роберту Левандовски, который на правах свободного агента готов покинуть клуб, не соглашаясь на серьезное уменьшение зарплаты.
Главным кандидатом на усиление атаки считается нападающий «Атлетико» Александер Серлот, который стилем игры похож на Левандовски, а также должен легко вписаться в схемы главного тренера.
Норвежцу 30 лет, в его активе в текущем сезоне 17 голов в 47 матчах за «Атлетико», который только-только выбил «Барселону» из Лиги чемпионов. Примерная трансферная стоимость Серлота – 20 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Команда Игоря Костюка в вольвом стиле обыграла «мужиков», пропустив в дебюте игры
Беллью нахваливает украинца