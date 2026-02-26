ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей плей-офф.

Звание лучшего футболиста досталось форварду Атлетико Александеру Серлоту, который в матче с Брюгге оформил хет-трик и помог пройти в следующий раунд.

Топ-3 лучших замкнули Йенс Петтер Хауге из Буде-Глимта и Орельен Тчуамени из Реала.