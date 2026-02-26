ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Серлот стал лучшим по итогам ответных матчей плей-офф ЛЧ
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей плей-офф.
Звание лучшего футболиста досталось форварду Атлетико Александеру Серлоту, который в матче с Брюгге оформил хет-трик и помог пройти в следующий раунд.
Топ-3 лучших замкнули Йенс Петтер Хауге из Буде-Глимта и Орельен Тчуамени из Реала.
1st: Alexander Sørloth— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2026
2nd: Jens Petter Hauge
3rd: Aurélien Tchouaméni
4th: Victor Osimhen
Hat-trick hero Sørloth wins Player of the Week! ⚽⚽⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/3dWEYHyZDn
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помешал неподготовленный газон
Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд