  4. ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 26 февраля 2026, 16:28
287
0

Серлот стал лучшим по итогам ответных матчей плей-офф ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей плей-офф.

Звание лучшего футболиста досталось форварду Атлетико Александеру Серлоту, который в матче с Брюгге оформил хет-трик и помог пройти в следующий раунд.

Топ-3 лучших замкнули Йенс Петтер Хауге из Буде-Глимта и Орельен Тчуамени из Реала.

По теме:
Боруссия Дортмунд потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории в
Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Йенс Петтер Хауге Орельен Тчуамени Александер Серлот Лига чемпионов Атлетико Мадрид видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
