Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала

В «Реале» продолжается подготовка к возможной смене главного тренера, и среди главных кандидатов всё чаще называют Дидье Дешама.

По информации источника, ключевую роль в этом процессе уже сыграл Килиан Мбаппе – нападающий первым узнал о возможном назначении и, что важно, поддержал этот вариант.

Ожидается, что Дешам может возглавить мадридский клуб после завершения своего цикла со сборной Франции, а окончательные решения могут быть связаны с итогами крупного турнира.

В клубе рассматривают французского специалиста как тренера, способного обеспечить стабильность в раздевалке и эффективно работать со звездным составом.

Важным фактором являются и его давние рабочие отношения с Мбаппе в сборной Франции — между ними существует доверие и взаимопонимание, что в «Реале» считают ключевым для нового проекта.