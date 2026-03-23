Мбаппе глубоко разочарован ситуацией в Реале. Килиан принял решение

Журналист Антуан Симоно рассказал о ситуации с Килианом Мбаппе в мадридском «Реале».

«Мбаппе не очень доверяет врачам «Реала», потому что те не могут найти решение по поводу его травмы, которая у него уже три месяца. Футболист глубоко разочарован положением в клубе. Отчасти это и его вина — он играл травмированным ради рекорда Криштиану Роналду.

Также ответственность лежит на тренерах, в частности Хаби Алонсо, которые заставляли его играть, не будучи готовым. Мбаппе хочет быть готов на 100 процентов к чемпионату мира и принял решение больше не рисковать в этом сезоне в матчах за «бланкос», – сказал Симоно.