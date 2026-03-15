Мбаппе поставил Реалу условие и готов покинуть клуб
Француз ждет перемен в клубе
Нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе может рассмотреть уход из клуба в следующее трансферное окно.
По информации испанского издания E-Notícies, Мбаппе недоволен нынешними результатами «Реала». Французский форвард считает, что в клубе недостаточно делают для того, чтобы исправить ситуацию и преодолеть кризис.
Сообщается, что нападающий внимательно следит за развитием событий и уже сообщил руководству клуба, что готов рассмотреть вариант ухода, если ситуация в мадридской команде в ближайшее время не улучшится.
