Мбаппе поставил Реалу условие и готов покинуть клуб

Нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе может рассмотреть уход из клуба в следующее трансферное окно.

По информации испанского издания E-Notícies, Мбаппе недоволен нынешними результатами «Реала». Французский форвард считает, что в клубе недостаточно делают для того, чтобы исправить ситуацию и преодолеть кризис.

Сообщается, что нападающий внимательно следит за развитием событий и уже сообщил руководству клуба, что готов рассмотреть вариант ухода, если ситуация в мадридской команде в ближайшее время не улучшится.