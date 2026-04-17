Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.04.2026 17:00
Борнмут
17 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:55
Ньюкасл – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 апреля в 17:00 по Киеву

ФК Ньюкасл

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Совершенно не стабильные результаты демонстрируют «сороки» в текущем сезоне. За 32 тура Премьер-лиги коллективу удалось набрать всего 42 очка, благодаря которым он пока находится только на 14 месте общего зачета. И от 15-й, и от 6-й строчки за 6 туров до завершения чемпионата «Ньюкасл» отделяет всего 6 баллов. В Кубке Англии клубу удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии «черно-белые» уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

Кроме этого, англичане также неплохо выступали в Лиге чемпионов, где смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии «Ньюкасл» был разгромлен «Барселоной» с общим счетом 8:3.

Борнмут

Несмотря на затяжную безвыигрышную серию в ноябре-январе, сейчас коллектив выглядит довольно крепким орешком. «Борнмуту» за 32 тура чемпионата Англии удалось набрать 45 очков, которые сейчас позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-6 совсем не велико – всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии команда Андони Ираолы (который покинет ее по завершении сезона) вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв тому же «Ньюкаслу» в серии пенальти после ничьей со счетом 3:3.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами очевидного фаворита нет. 4 из этих поединков завершились вничью (однако в 1 из них в серии пенальти победил «Ньюкасл»), а еще 1 победы в январе 2025 года получил «Борнмут».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 11 матчей подряд. На счету команды за это время 4 победы и 7 ничьих.
  • За последние 18 матчей «Ньюкасл» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • В 6/9 предыдущих играх «Борнмута» было забито меньше 2.5 гола.
  • «Ньюкасл» победил только в 2/8 предыдущих домашних игр.

Прогноз Sport.ua: обе забьют с коэффициентом 1.46 по линии БК betking.

По теме:
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лидс – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
Футбол | 17 апреля 2026, 21:09 0
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»

Игорь Горбач назвал ключевой эпизод матча с «Динамо»

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17 апреля 2026, 06:47 22
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.04.2026, 13:30
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 17.04.2026, 15:20
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бокс | 17.04.2026, 09:05
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Популярные новости
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 11
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 17
Футбол
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 2
Бокс
