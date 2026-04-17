В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Совершенно не стабильные результаты демонстрируют «сороки» в текущем сезоне. За 32 тура Премьер-лиги коллективу удалось набрать всего 42 очка, благодаря которым он пока находится только на 14 месте общего зачета. И от 15-й, и от 6-й строчки за 6 туров до завершения чемпионата «Ньюкасл» отделяет всего 6 баллов. В Кубке Англии клубу удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии «черно-белые» уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

Кроме этого, англичане также неплохо выступали в Лиге чемпионов, где смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии «Ньюкасл» был разгромлен «Барселоной» с общим счетом 8:3.

Борнмут



Несмотря на затяжную безвыигрышную серию в ноябре-январе, сейчас коллектив выглядит довольно крепким орешком. «Борнмуту» за 32 тура чемпионата Англии удалось набрать 45 очков, которые сейчас позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-6 совсем не велико – всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии команда Андони Ираолы (который покинет ее по завершении сезона) вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв тому же «Ньюкаслу» в серии пенальти после ничьей со счетом 3:3.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами очевидного фаворита нет. 4 из этих поединков завершились вничью (однако в 1 из них в серии пенальти победил «Ньюкасл»), а еще 1 победы в январе 2025 года получил «Борнмут».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 11 матчей подряд. На счету команды за это время 4 победы и 7 ничьих.

За последние 18 матчей «Ньюкасл» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

В 6/9 предыдущих играх «Борнмута» было забито меньше 2.5 гола.

«Ньюкасл» победил только в 2/8 предыдущих домашних игр.

Прогноз Sport.ua: обе забьют с коэффициентом 1.46 по линии БК betking.