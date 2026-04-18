Битва за еврокубки. Борнмут шокировал Ньюкасл и продолжил яркую серию
«Вишни» не уступают в АПЛ в течение 3.5 месяцев
18 апреля были сыграны два матча 33-го тура Английской Премьер-лиги: «Ньюкасл» принимал «Борнмут», а «Лидс» сыграл против «Вулверхэмптона».
Поединок «Ньюкасла» и «Борнмута» постепенно шел к ничьей, однако «вишни» шокировали соперника в концовке встречи.
Защитник Адриен Трюффер впервые отметился голом за «Борнмут» и принес своей команде вторую победу подряд – ранее они сенсационно обыграли «Арсенал» (2:1).
Таким образом, «вишни» продолжили яркую беспроигрышную серию в АПЛ: команда не проигрывает уже 13 матчей подряд, а последнее поражение датируется 3 января.
«Лидс» без особых проблем обыграл главного аутсайдера чемпионата Англии – «Вулверхэмптон». Голы Джеймса Джастина, Ноа Окафора и Доминика Калверт-Льюина принесли победу со счетом 3:0.
Английская Премьер-лига. 33-й тур, 18 апреля
«Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:2
Голы: Осуля, 68 – Тавернье, 32, Трюффер, 85
«Лидс» – «Вулверхэмптон» – 3:0
Голы: Джастин, 18, Окафор, 20, Калверт-Льюин, 90+5
Марта Костюк и Вероника Подрез продолжают погоню за трофеем
Игрок может быть готов сменить команду