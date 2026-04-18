Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за еврокубки. Борнмут шокировал Ньюкасл и продолжил яркую серию
Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.04.2026 17:00 – FT 1 : 2
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2026, 18:57 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:12
198
0

«Вишни» не уступают в АПЛ в течение 3.5 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля были сыграны два матча 33-го тура Английской Премьер-лиги: «Ньюкасл» принимал «Борнмут», а «Лидс» сыграл против «Вулверхэмптона».

Поединок «Ньюкасла» и «Борнмута» постепенно шел к ничьей, однако «вишни» шокировали соперника в концовке встречи.

Защитник Адриен Трюффер впервые отметился голом за «Борнмут» и принес своей команде вторую победу подряд – ранее они сенсационно обыграли «Арсенал» (2:1).

Таким образом, «вишни» продолжили яркую беспроигрышную серию в АПЛ: команда не проигрывает уже 13 матчей подряд, а последнее поражение датируется 3 января.

«Лидс» без особых проблем обыграл главного аутсайдера чемпионата Англии – «Вулверхэмптон». Голы Джеймса Джастина, Ноа Окафора и Доминика Калверт-Льюина принесли победу со счетом 3:0.

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 18 апреля

«Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:2

Голы: Осуля, 68 – Тавернье, 32, Трюффер, 85

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Джастин, 18, Окафор, 20, Калверт-Льюин, 90+5

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс Вулверхэмптон Маркус Тавернье Адриан Трюффер Вильям Осула Ноа Окафор пенальти Доминик Калверт-Льюин
Андрей Витренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем