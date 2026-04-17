В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Лидс

Как для новичка Премьер-лиги «павлины» в текущем сезоне демонстрируют вполне приличные результаты. За 32 тура чемпионата Англии «Лидсу» удалось набрать 36 баллов, благодаря которым он может находиться на 15-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета за 6 матчей до завершения турнира еще не достаточно комфортно и составляет всего 6 баллов.

В национальном кубке коллектив также выступает довольно уверенно – «Лидсу» уже удалось переиграть «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», благодаря чему клуб квалифицировался в полуфинал, где будет противостоять лондонскому «Челси».

Вулверхэмптон

А вот «волки» в текущем сезоне совершенно безнадежны. После 32 матчей Премьер-лиги на балансе команды всего 17 зачетных пунктов, из-за чего она и находится на последнем, 20-м месте общего зачета. Расстояние от безопасной зоны за 6 поединков до конца сезона составляет уже 15 очков, так что официальный вылет «Вулверхэмптона», похоже, является лишь делом времени.

В Кубке Англии «Вулвз» обыграли второлиговые «Шрусбери» и «Гримсби», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала, где уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой 5 раз. Неожиданно, но большое преимущество в этом противостоянии у «Лидса» – на балансе клуба 4 победы, а еще 1 игра завершилась победой «волков».

Интересные факты

За 16 выездных поединков в текущем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» получил только 5 очков – самый плохой показатель среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Лидса» длится уже 5 матчей подряд.

«Лидс» сохранил ворота сухими в 3/5 предыдущих матчах.

«Вулверхэмптон» забил всего 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Лидса» с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.