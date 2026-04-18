Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Вулверхэмптон – 3:0. Очередное поражение волков. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
18.04.2026 17:00 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:55
21
0

Лидс – Вулверхэмптон – 3:0. Очередное поражение волков. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Англии

18 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:55
21
0
Лидс – Вулверхэмптон – 3:0. Очередное поражение волков. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидс

В субботу, 18 апреля, состоялся поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Вулверхэмптон».

Матч проходил на стадионе «Эллан Роуд» в городе Лидс.

Хозяева поля уверенно обыграли «волков» – 3:0.

«Лидс» идет на 15-м месте с 36 очками. «Вулверхэмптон» с 17 пунктами – последний.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Лидс – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Джастин, 18, Окафор, 20, Калвер-Льюин, 90+5 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лидс), асcист Ноа Окафор.
Лидс Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Доминик Калверт-Льюин Ноа Окафор Джеймс Джастин видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем