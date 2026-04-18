В субботу, 18 апреля, состоялся поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Вулверхэмптон».

Матч проходил на стадионе «Эллан Роуд» в городе Лидс.

Хозяева поля уверенно обыграли «волков» – 3:0.

«Лидс» идет на 15-м месте с 36 очками. «Вулверхэмптон» с 17 пунктами – последний.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Лидс – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Джастин, 18, Окафор, 20, Калвер-Льюин, 90+5 (пенальти)

Видео голов и обзор матча: