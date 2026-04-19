Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба
Бывший футболист считает, что у «Арсенала» мало шансов на победу в Лиге чемпионов
Бывший защитник «Арсенала» и экс-игрок сборной Украины Олег Лужный поделился своими мыслями о полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«На таком этапе все команды примерно одного уровня. Поэтому очень трудно предсказать результат в каждой паре. Все решает текущая форма. Шансы «Арсенала» на выход в финал минимальны», – сказал Лужный.
Лужный выступал за «Арсенал» с 1999 по 2003 год и выиграл с командой чемпионат АПЛ и два национальных кубка.
Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.
