Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба

Бывший защитник «Арсенала» и экс-игрок сборной Украины Олег Лужный поделился своими мыслями о полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«На таком этапе все команды примерно одного уровня. Поэтому очень трудно предсказать результат в каждой паре. Все решает текущая форма. Шансы «Арсенала» на выход в финал минимальны», – сказал Лужный.

Лужный выступал за «Арсенал» с 1999 по 2003 год и выиграл с командой чемпионат АПЛ и два национальных кубка.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.