  4. Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба
19 апреля 2026 |
63
0

Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба

Бывший футболист считает, что у «Арсенала» мало шансов на победу в Лиге чемпионов

19 апреля 2026, 03:02 |
63
0
Олег Лужный выступил с заявлением и разочаровал болельщиков бывшего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Бывший защитник «Арсенала» и экс-игрок сборной Украины Олег Лужный поделился своими мыслями о полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«На таком этапе все команды примерно одного уровня. Поэтому очень трудно предсказать результат в каждой паре. Все решает текущая форма. Шансы «Арсенала» на выход в финал минимальны», – сказал Лужный.

Лужный выступал за «Арсенал» с 1999 по 2003 год и выиграл с командой чемпионат АПЛ и два национальных кубка.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.

По теме:
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18 апреля 2026, 08:10 27
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Тренер не приехал на конгресс УАФ

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18 апреля 2026, 07:34 35
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой
Хоккей | 18.04.2026, 19:45
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир непростой победой
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Футбол | 19.04.2026, 00:57
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Быстрый гол, камбэк и серия пенальти. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18.04.2026, 01:32
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
