Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола

На Конгрессе Украинской футбольной ассоциации основатель «Агробизнеса» и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий получил сразу три награды от организации.

Собуцкому вручили: награду УАФ за вклад в развитие украинского футбола и две благодарности – за деятельность благотворительного фонда и компании «Агробизнес».

Награды вручал президент УАФ Андрей Шевченко.

Отметим, что в 2020 году Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно отстранил Собуцкого от футбольной деятельности из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2022 году смягчил наказание, сократив дисквалификацию до 5 лет.