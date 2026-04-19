Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола
Награды получил Олег Собуцкий
На Конгрессе Украинской футбольной ассоциации основатель «Агробизнеса» и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий получил сразу три награды от организации.
Собуцкому вручили: награду УАФ за вклад в развитие украинского футбола и две благодарности – за деятельность благотворительного фонда и компании «Агробизнес».
Награды вручал президент УАФ Андрей Шевченко.
Отметим, что в 2020 году Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно отстранил Собуцкого от футбольной деятельности из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2022 году смягчил наказание, сократив дисквалификацию до 5 лет.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о матче с «Зарей»
Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники