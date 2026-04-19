Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 07:32 | Обновлено 19 апреля 2026, 07:53
Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола

Награды получил Олег Собуцкий

На Конгрессе Украинской футбольной ассоциации основатель «Агробизнеса» и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий получил сразу три награды от организации.

Собуцкому вручили: награду УАФ за вклад в развитие украинского футбола и две благодарности – за деятельность благотворительного фонда и компании «Агробизнес».

Награды вручал президент УАФ Андрей Шевченко.

Отметим, что в 2020 году Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно отстранил Собуцкого от футбольной деятельности из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2022 году смягчил наказание, сократив дисквалификацию до 5 лет.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем