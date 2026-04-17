Шевченко объявил, что есть решение по матчу Полесье – Динамо
Служебное расследование завершено, и вскоре решение будет обнародовано
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко сообщил о завершении служебного расследования, которое было открыто после резонансного матча «Полесье» – «Динамо».
– Был скандальный матч «Полесье» – «Динамо». Вы потом выступили с заявлением. Есть ли уже какие-то результаты этого расследования?
– Результаты есть, мы его закончили. В ближайшее время мы опубликуем эти результаты. Вы узнаете.
Скандал разгорелся после игры 19-го тура Украинской Премьер-лиги, которая состоялась 9 марта и завершилась победой киевлян (1:2). Уже на следующий день УАФ объявила о проверке действий арбитров и представителей судейского корпуса.
Ситуация приобрела еще большую огласку после жесткой реакции руководства «Полесья». Президент клуба Геннадий Буткевич и вице-президент Александр Усик призвали к пожизненному отстранению Шурмана от судейства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
