  4. Юрий Вернидуб принял радикальное решение и поставил точку
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи Баку» Юрий Вернидуб принял жесткое кадровое решение в отношении нападающего Венсана Абубакара.

По информации источника, украинский специалист сообщил руководству клуба, что больше не рассчитывает на 34-летнего форварда и не видит его в будущем проекте команды.

Главной причиной такого решения стали постоянные проблемы с коленями у игрока, из-за которых он не может стабильно набрать форму и помогать команде.

Абубакар присоединился к «Нефтчи» осенью 2025 года в качестве свободного агента и подписал контракт с зарплатой около 50 тысяч долларов в месяц до конца сезона.

Ожидается, что после решения тренера камерунец покинет клуб в ближайшее время, а «Нефтчи» будет искать нового нападающего для усиления атаки.

Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
