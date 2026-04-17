Элина СВИТОЛИНА: «В этом сезоне ко мне вернулся мой боевой дух»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Линдой Носковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте:

«Это был очень сложный матч, я именно такого и ожидала. Я знаю, что Линда – очень сильная теннисистка, у нее непростая подача. Поэтому мне нужно было постоянно быть в тонусе, стараться возвращать как можно больше мячей. Очень рада, что удалось завершить матч в двух сетах.

На тай-брейке все решили несколько розыгрышей. Я хорошо подавала на протяжении всего тай-брейка, а потом у меня появилось несколько возможностей на ее второй подаче – и я ими воспользовалась. В такие моменты важно напоминать себе, что именно ради этого ты тренируешься, и нужно показывать свой лучший теннис.

Также я рада, что смогла сохранить концентрацию во втором сете. Конечно, было немного обидно, что не удалось подать на матч, но в целом я очень довольна своим выступлением.

Для меня важно показывать свой максимум каждый раз, когда я выхожу на корт – это тот настрой, к которому я стремлюсь.

Конец прошлого года был для меня непростым, были определенные психологические трудности. Я взяла паузу, старалась больше времени проводить с семьей. Конечно, нелегко совмещать материнство, семью и теннис. Но сейчас я действительно получаю от этого удовольствие, и мне кажется, что в этом сезоне ко мне вернулся мой боевой дух. Я очень этому рада».

В полуфинале Штутгарта Элина сыграет против Каролины Муховой. Встреча состоится 18 апреля.

