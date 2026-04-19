Игорь Костюк сообщил неприятную новость для болельщиков Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что украинский полузащитник команды Николай Михайленко пропустил последний матч против «Зари» (1:3) из-за травмы.

– В заявке не было Николая Михайленко. Скажите, пожалуйста, что с ним случилось?

– У него микротравма. Он пропустит неделю, а затем вернется к тренировкам в общей группе.

Ранее наставник «Динамо» Игорь Костюк дал оценку победе над «Зарей» со счетом 3:1 в матче чемпионата Украины