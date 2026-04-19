Украина. Премьер лига19 апреля 2026, 01:02 |
Игорь Костюк сообщил неприятную новость для болельщиков Динамо
Тренер объяснил, почему не может играть Михайленко
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что украинский полузащитник команды Николай Михайленко пропустил последний матч против «Зари» (1:3) из-за травмы.
– В заявке не было Николая Михайленко. Скажите, пожалуйста, что с ним случилось?
– У него микротравма. Он пропустит неделю, а затем вернется к тренировкам в общей группе.
Ранее наставник «Динамо» Игорь Костюк дал оценку победе над «Зарей» со счетом 3:1 в матче чемпионата Украины, а также довольно неожиданно поздравил с Днем пожарного.
