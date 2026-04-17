Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 апреля 2026, 18:23
Стало известно, сколько болельщиков может посетить матч Буковина – Динамо

На стадионе в Тернополе ожидается аншлаг на полуфинальном матче Кубка Украины

21 апреля на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича состоится полуфинал Кубка Украины по футболу между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, согласно гарантиям безопасности этот поединок сможет посетить 8800 болельщиков.

По имеющейся информации динамика реализации билетов на ресурсах ФК «Буковина», который является хозяином, позволяет прогнозировать, что до 18 апреля все пропуски найдут своих счастливых владельцев.

Ожидается, что динамовцев поддержат в этой игре около тысячи фанов.

инсайд Кубок Украины по футболу Буковина - Динамо Буковина Черновцы Динамо Киев
