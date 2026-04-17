Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
18.04.2026 14:30 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 апреля 2026, 17:21 |
8
0

Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 апреля в 14:30 по Киеву

17 апреля 2026, 17:21 |
8
0
Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Брентфорд

Чрезвычайно уверенные результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне, учитывая не лучшие прогнозы, которые им давали после ухода главного тренера и когорты основных игроков. По итогам 32 туров Премьер-лиги на балансе «Брентфорда» есть 47 зачетных пунктов, что пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета. И от 6-го, и от 8-го места «пчел» отделяет всего 1 очко.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», однако на стадии 1/8 финала «Брентфорд» в серии пенальти уступил «Вест Хэму».

Фулхэм

Ненамного хуже результаты демонстрирует и «Фулхэм». После 32 матчей в чемпионате Англии на балансе «дачников» есть 44 очка, благодаря которым они находятся на 12-й строчке общего зачета. Как и в случае «Брентфорда», расстояние от конкурентов невелико – и от 5-го, и от 15-го места «Фулхэм» отделяет всего 8 зачетных пунктов.

В национальном кубке лондонцы обыграли «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако на стадии 1/8 финала минимально уступили «Саутгемптону».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе дачников 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Брентфорд».

Интересные факты

  • Каждый из 5 предыдущих матчей «Брентфорда» завершился вничью.
  • За последние 17 поединков «Фулхэм» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • «Брентфорд» победил только в 1/7 последних домашних поединков.
  • В 4/6 последних матчах «Брентфорда» было забито более 3 голов.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.64 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
18 апреля 2026 -
14:30
Фулхэм
Обе забьют 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем