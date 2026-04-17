В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Брентфорд

Чрезвычайно уверенные результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне, учитывая не лучшие прогнозы, которые им давали после ухода главного тренера и когорты основных игроков. По итогам 32 туров Премьер-лиги на балансе «Брентфорда» есть 47 зачетных пунктов, что пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета. И от 6-го, и от 8-го места «пчел» отделяет всего 1 очко.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», однако на стадии 1/8 финала «Брентфорд» в серии пенальти уступил «Вест Хэму».

Фулхэм

Ненамного хуже результаты демонстрирует и «Фулхэм». После 32 матчей в чемпионате Англии на балансе «дачников» есть 44 очка, благодаря которым они находятся на 12-й строчке общего зачета. Как и в случае «Брентфорда», расстояние от конкурентов невелико – и от 5-го, и от 15-го места «Фулхэм» отделяет всего 8 зачетных пунктов.

В национальном кубке лондонцы обыграли «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако на стадии 1/8 финала минимально уступили «Саутгемптону».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Фулхэм». На балансе дачников 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Брентфорд».

Интересные факты

Каждый из 5 предыдущих матчей «Брентфорда» завершился вничью.

За последние 17 поединков «Фулхэм» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

«Брентфорд» победил только в 1/7 последних домашних поединков.

В 4/6 последних матчах «Брентфорда» было забито более 3 голов.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.64 по линии БК betking.