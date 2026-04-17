17 апреля 2026, 16:37
Определена первая пара полуфиналистов на пятисотнике в Мюнхене

Зверев одолел Черундоло, Коболли обыграл Копрживу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Определена первая пара полуфиналистов на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Первый сеяный, немец Александр Зверев (ATP 3) одолел аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 19) в трех сетах за 2 часа и 15 минут – 5:7, 6:0, 6:2.

Счет очных встреч игроков – 5:3 в пользу Зверева.

Сеяный под четвертым номером, итальянец Флавио Коболли (ATP 16) обыграл чеха Вита Копрживу (ATP 77) в двух партиях за 1 час и 27 минут – 6:3, 6:2.

Это была первая очная встреча игроков.

В полуфинальном поединке сойдутся Александр Зверев (ATP 3) и Флавио Коболли (ATP 16). Немец лидирует в очных встречах с итальянцем – 2:0.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5] – 5:7, 6:0, 6:2
  • Флавио Коболли [4] – Вит Копржива – 6:3, 6:2

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала

Верхняя часть сетки

  • Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4]
Алина Грушко
